У КПВВ “Чонгар” за 3 тисячі російських рублів іноземець намагався підкупити прикордонників

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Прикордонники продовжують відмовлятись від неправомірної винагороди, яку громадяни намагаються надати за «закриті очі» військовослужбовців під час перетину адміністративної межи. Так, вчора, громадянин Азербайджану намагався «вирішити» проблемне питання з прикордонниками за гроші. Він прямував з Криму порушивши порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію, а також не мав спеціального дозволу. "Позитивні послуги" від прикордонників іноземець оцінив у 3 тисячі російських рублів. Від такої незаконної пропозиції військовослужбовці відмовились та зафіксували даний факт. А громадянина не пропустили та заборонили йому в’їзд на 3 роки.

Азово-Чорноморське регіональне управління
Держприкордонслужби України
 

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