У КПВВ “Чонгар” за 3 тисячі російських рублів іноземець намагався підкупити прикордонників

Прикордонники продовжують відмовлятись від неправомірної винагороди, яку громадяни намагаються надати за «закриті очі» військовослужбовців під час перетину адміністративної межи. Так, вчора, громадянин Азербайджану намагався «вирішити» проблемне питання з прикордонниками за гроші. Він прямував з Криму порушивши порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію, а також не мав спеціального дозволу. "Позитивні послуги" від прикордонників іноземець оцінив у 3 тисячі російських рублів. Від такої незаконної пропозиції військовослужбовці відмовились та зафіксували даний факт. А громадянина не пропустили та заборонили йому в’їзд на 3 роки.

Азово-Чорноморське регіональне управління

Держприкордонслужби України

