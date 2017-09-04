Депутат Херсонского горсовета недовольна тем, что у одного из отделений банка постоянно грязно

Депутат Херсонского горсовета Екатерина Пушкарева в Facebook поделилась тем, что постоянно у одного из отделений банка наблюдает мусор. "Почему я постоянно наблюдаю вот такую картину у вашего банкомата по центральной улице города? Неужели так трудно выбросить чек в урну, а не бросать рядом?", – написала в соцсети депутат. Но не понятно, к кому именно она обращается – то ли к клиентам банка, которые не могут или не хотят выбросить чек в урну, то ли к работникам банка, которые не заботятся о чистоте и благоустройстве прилегающей к финансовуму учреждению территории. Екатерина Пушкарева также напомниает, что рядом находится детская площадка. "Какой пример вы показываете детям? Видимо, все хотят жить в богатом и хорошем государстве Украина. Поэтому давайте внесем свою долю, и начнем каждый с себя. Это не так уж и трудно", – резюмирует Пушкарева.

По материалам: Буква