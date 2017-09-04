Инвесторы из Китая готовы построить мусороперерабатывающий завод на Херсонщине

Китайские инвесторы заинтересовались строительством мусороперерабатывающего завода в Херсонской области. Об этом в Facebook написал глава области Андрей Гордеев. По его словам, в составе делегации из Китая -представители компаний «China Western Power Industrial Co., Ltd» и «Green Bond (HK) Investment Co., Ltd», которые прибыли в сопровождении и.о. заместителя председателя правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Андрея Дубаса. Китайцы презентовали проект строительства мусороперерабатывающего завода в Олешках.

Это предприятие утилизирует отходы не сортируя их заранее. За сутки, отмечает Гордеев, возможна переработка 600 тонн мусора.

"Нам остается сделать так, чтобы мэры предоставили возможность строить такие предприятия, чтобы они приобщались и быстро работали совместно с депутатскими корпусами. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы инвестиция сопровождалась быстро и безбарьерно", – подытожил глава области.

По материалам: Буква

