Завтра в Олешках в честь Дня города пройдет велопробег

В Олешках в рамках празднования 933-й годовщины со дня основания города пройдет велопробег по историческим местам населенного пункта. Маршрут: центральная площадь, у. Софиевская – Игоря Сикорского – Б. Хмельницкого – Декабристов – Олимпийская – Набережная. Старт в 18:00 от памятного знака «Борцам на независимость Украины» на центральной площади, сообщает в Facebook городской голова Олешек Дмитрий Воронов.

