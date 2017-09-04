Прикордонники Херсонського загону виявили іноземця з підробленим паспортом

Прикордонники Херсонського загону в черговий раз попередили спробу незаконного перетину державного кордону України з використанням підробленого паспортного документа. Так, 4 вересня військовослужбовці відділу «Миколаїв» під час оформлення іноземного судна в пункті пропуску «Миколаївський МТП» виявили громадянина Єгипту з частково підробленим паспортом моряка. Іноземець самостійно здійснив підчистку установчих даних на інформаційній сторінці паспорта. Громадянина Єгипту прикордонники на територію України не пропустили.

А підроблений паспорт передали на відповідальне зберігання капітану судна.

Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби