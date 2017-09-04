На Херсонщине вандалы разорили 8 могил

Очередной погром на кладбище села Корсунка под Новой Каховкой устроили неизвестные вандалы. Местные жители, приходящие сюда навестить могилы родных и близких, обнаружили, что восемь таких погребений осквернены: отсюда «выкорчевали» ограждение и все, что содержит металл. Возможно, таких актов криминального вандализма было еще больше – все не успели выявить. Сотрудники полиции проверили пункты скупки металлолома в округе, однако демонтированных конструкций не нашли. Предположительно, преступники спрятали их, чтобы дождаться, пока не прекратятся поиски. Либо они располагали машиной, и вывезли краденое подальше.

По материалам: Херсонцы