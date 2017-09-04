На Херсонщині назвали краще спортивне село

2 та 3 вересня у Бериславі відбулися змагання Колосіади серед збірних команд сільських і селищних територіальних громад Херсонської області «Краща спортивна сільська/селищна громада Херсонщини 2017 року». У змаганнях взяли участь 12 збірних команд Херсонської області, повідомляється на сторінці Чорнобаївської сільради у Facebook. Вони боролися у 7-ми видах спорту: волейбол, фут-зал, настільний теніс, шахи, шашки, перетягування канату, гирьовий спорт (абсолютна категорія) та, вперше за весь час проведення Колосіади відбулося змагання спортивних родин

Команда Чорнобаївки завоювала:

1 місце у волейболі, шахах (чоловіки), гирьовому спорті (жінки), змаганнях спортивних родин;

2 місце у змаганнях з настільного тенісу (жінки);

3 місце у змаганнях з шашок (чоловіки);

5 місце у перетягуванні канату, фут-залі, шашки (жінки).

Збірна команда Чорнобаївки стала переможцем в абсолютній першості та виборола звання КРАЩЕ СПОРТИВНЕ СЕЛО Херсонської області і право захищати спортивну честь області у Всеукраїнському етапі Колосіади серед збірних команд сільських і селищних територіальних громад «Краща спортивна сільська/селищна громада» України.

Він буде проводиться з 20-24 вересня у смт Ворохта Івано-Франківської області.

Джерело: Буква