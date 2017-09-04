В Херсоні відбудеться Фестиваль соціальних ініціатив

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В Херсоні 16 та 17 вересня відбудеться Фестиваль соціальних ініціатив. Фестиваль соціальних ініціатив – це місце, де кожен може:
– весело провести вихідні з сім’єю та друзями ;
– дізнатись, як зробити своє місто кращим;
– познайомитись з українськими та херсонськими ініціативами та організаціями, які вже роблять цю справу;
– не тільки роздивитись нестандартний інтерактивний музей просто неба, але й повзаємодіяти з його експонатами;
– пройти захоплюючий квест (і можливо, одержати перемогу!);

– послухати корисні лекції, обговорити з фахівцями з різних міст позитивні зміни в країні;
– знайти однодумців, поспілкуватися з цікавими людьми, поділитися думками й мріями.

Вхід вільний на всі активності. Запрошені всі містяни незалежно від віку та статусу. О місці проведення буде поведомлено незабаром.

Організатори заходу – ГО "Дивовижні" та "Ucrazyans".

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