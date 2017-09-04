Районы Херсонщины получат 7 новых школьных автобусов

Передача очередных новых школьных автобусов в районы области состоится 8 сентября на пл. Свободы в 9:00. Уже со следующей недели автобусы будут возить учеников в Бериславском, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Каховском, Новотроицком и Чаплынском районах. Напомним, первую партию новых школьных автобусов Херсон получил в марте. Вторую – в апреле (13 автобусов была закуплены на сумму 21,7 млн грн).

В 2017 году распоряжением Кабмина в Херсонскую область направлено дополнительно 6,3 млн грн на приобретение школьных автобусов.

По материалам: Буква