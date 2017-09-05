В Херсоне будут по кругу ездить по-новому

Напомним, что в Украине весной былиутверждены новые правила проезда кругового движения. Согласно новому закону, на перекрестках с круговым движением преимущество имеют те транспортные средства, которые уже движутся по кругу. На одной из депутатских комиссий в августе вице-мэр Херсона Игорь Козаков сообщил, что в ближайшем будущем состоятся общественные слушания и презентация новых схем организации дорожного движеня на шести городских площадях:

– площадь 200-летия Херсона (площадь перед мостами – из микрорайона "Таврический"),

– площадь Вячеслава Черновола,

– площадь Ивана Мозгового,

– площадь Победы,

– Привокзальная площадь

– а также перекресток улиц в районе Гидропарка.

Игорь Козаков добавил, что Патрульная полиция планирует организовать круговое движение и на Театральной площади, "потому что во время ДТП определить, кто прав, а кто виноват невозможно".

Завтра, 6 сентября, в малом зале Херсонского городского совета состоится презентация новых схем дорожного движения, сообщается на сайте Херсоснкого горсовета.

Приглашаются все желающие. Начало в 15:00.

По материалам: Буква