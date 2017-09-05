В Херсоне будут по кругу ездить по-новому

Напомним, что в Украине весной былиутверждены новые правила проезда кругового движения. Согласно новому закону, на перекрестках с круговым движением преимущество имеют те транспортные средства, которые уже движутся по кругу. На одной из депутатских комиссий в августе вице-мэр Херсона Игорь Козаков сообщил, что в ближайшем будущем состоятся общественные слушания и презентация новых схем организации дорожного движеня на шести городских площадях:
– площадь 200-летия Херсона (площадь перед мостами – из микрорайона "Таврический"),
– площадь Вячеслава Черновола,
– площадь Ивана Мозгового,
– площадь Победы,
– Привокзальная площадь
– а также перекресток улиц в районе Гидропарка.
Игорь Козаков добавил, что Патрульная полиция планирует организовать круговое движение и на Театральной площади, "потому что во время ДТП определить, кто прав, а кто виноват невозможно".
Завтра, 6 сентября, в малом зале Херсонского городского совета состоится презентация новых схем дорожного движения, сообщается на сайте Херсоснкого горсовета.
Приглашаются все желающие. Начало в 15:00.
По материалам: Буква