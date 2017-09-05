Херсонські патрульні затримали херсонку, яка перебуває у розшуку

Виклик про конфлікт у квартирі одного з будинків на вулиці 28-ї Армії отримали патрульні сьогодні близько опівдня. На місці інспектори з’ясували, що сварка виникла між колишніми співмешканцями на особистому підґрунті. Поліцейські припинили конфлікт та заспокоїли його учасників. Під час перевірки осіб за інформаційними базами інспектори встановили, що 30-річну херсонка розшукується Скадовським відділенням поліції за ухилення від відповідальності за вчинення злочину. Жінку доправили до Дніпровського відділення поліції та передали слідчим.

Патрульна поліція Херсона