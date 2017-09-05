В Херсоні відбудеться Перший Фестиваль Поважних Людей «Золотий Вік»

В Херсоні 30 вересня у ККЗ «Ювілейний» відбудеться Перший Фестиваль Поважних Людей «Золотий Вік». Фестиваль – це майданчик для спілкування, презентації витворів мистецтва, зроблених майстрами та майстринями, виступів творчих та самодіяльних колективів. Також буде презентована фотовиставка та церемонія «Золота Пара Херсонщини», героями якої стали подружжя, які пройшли життєвий шлях разом і відсвяткували Золоте весілля. Співорганізаторами Фестивалю став Обласний палац культури, колектив якого привніс в цей проект колорит та душевне тепло.

А також гостинно зустріне гостей та учасників, які завітають до Херсону з районів нашої області.

Додаткову інформацію щодо участі, партнерства та плану заходів можна отримати за телефоном (050)525-80-56 контактна особа Шатілова Наталя. Пропозиції та цікаві ідеї, які прикрасять подію можна надіслати за адресою shatnat@meta.ua, або на сторінці у Фейсбуці.

Джерело: Буква