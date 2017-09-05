На Херсонщине убытки от незаконного вылова водных биоресурсов составили более 10 тыс. грн

По результатам проведения Херсонрыбохраной мероприятий на прошлой неделе госинспекторами разоблачены 39 нарушений Правил рыболовства, в том числе 24 фактов браконьерства. Изъято 73,6 кг незаконно добытых водных биоресурсов и 42 ед. запрещенных орудий лова. Убытки, причиненные вследствие незаконной добычи ценных видов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Украины составляют 10 831 грн. При проведении на рынках Херсона проверок, выявлено 3 факта продажи рыбы без документов, изъято 25 кг рыбы.

Пресс-служба Херсонрыбинспекции