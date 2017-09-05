В августе увеличился пассажиропоток через админграницу с Крымом

В августе пассажиропоток через админграницу с аннексированным Крымом увеличился на 11%, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. «На протяжении августа админграницу с оккупированным Крымом в обе стороны пересекли 359 тысяч человек. Из них 193,5 тысяч – выехали на территорию полуострова, 165,8 – въехали на материковую Украину», – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра Юсуфа Куркчи, увеличение потока людей в летний период можно объяснить, в частности, сезоном отпусков и каникулами в учебных заведениях.

«У многих украинцев есть собственность на территории Крыма и естественно, уходя в отпуск, люди хотят проверить в каком состоянии она находится. Кроме того, именно во время каникул в июле-августе студенты, которые учатся на материковой части Украины, едут домой, а накануне учебного года – возвращаются на материк», – отметил Куркчи.

По материалам: Крым.Реалии

