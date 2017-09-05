Розпорядженням міського голови оголошено про проведення призову у Херсоні

Розпорядженням міського голови оголошено про проведення призову громадян України на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань у жовтні-листопаді 2017 року. Будуть утворені основна та резервна міські призовні комісії. До 28 вересня мають бути проведені інструктивно-методичні заняття з членами міських призовних комісій, лікарями-спеціалістами, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, який залучається до роботи на призовних дільницях. Підсумки призову будуть розглянуті у грудні на нараді за участі керівників підприємств, установ та організацій.

Херсонська міськрада