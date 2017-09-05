В Херсоне обсудят присвоение школе №50 имени Романа Набегова

Напомним, что все херсонцы до 30 августа имели возможность проголосовать за то, чтобы школе №50 присвоить имя Романа Набегова, погибшего в зоне АТО. 11 сентября в актовом зале школы №50 (ул. Крымская, 135) по результатм обсуждения и голосования состоится Конференция о присвоении школе имени бойца, отдавшего жизнь за независимость Украины. Начало в 14:30. 27-летний младший лейтенант милиции Роман Набегов в 2014 году отправился добровольцем в зону АТО. 29 августа этого же года Роман героически погиб в бою в Иловайском котле. Награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Отметим, что ни одна херсонская школа не носит имени погибшего в зоне АТО бойца.

По материалам: Буква