Херсонские спортсмены успешно провели отборочные бои на Кубке Украины по боксу среди элиты, который проходит с 4 по 9 сентября в городе Мариуполь.

Богдан Черный в весовой категории до 75 кг единогласным решением судей одержал победу над представителем Ивано-Франковской области Тарасом Гальчуком.

Жан Гаспарянц в весовой категории до 60 кг единогласным решением судей одержал победу над представителем Киевской области Владимиром Голубинским.

Сегодня в ринге будут боксировать:

Тигран Гаспарянц в весовой категории до 60 кг встретится С представителем донецкой области Джалиловым.

Дмитрий Щербина в весовой категории до 69 кг встретится с представителем киевской области Волощук.

Алексей Войчик в весовой категории +91 кг встретиться с представителем Хмельницкой области Гаврилюком.

Херсонская областная федерация бокса