В Херсоні вперше міжнародний концертний проект «Відчинилося життя» з незрячими вокалістами

6 вересня року вперше у Херсоні відбудуться гастролі міжнародного концертного проекту «Відчинилося життя», який діє в Україні з 2008 року за участю оркестру Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької та обдарованих незрячих вокалістів з різних куточків України, а також зірок опери й естради. Концертний проект не має аналогів у країнах Європи. Впродовж роботи проекту відбулось понад 60 концертів в Україні, Польщі, Швеції, Словаччині, Угорщині, Молдові, Білорусії та ін.

Окрім незрячих виконавців з різних куточків України, Грузії, Польщі, Швеції у проекті беруть участь відомі українські оперні та естрадні артисти (Валентина Степова, Ніна Матвієнко, ВФ «Пікардійська терція», Сергій Фоменко, Віктор Бронюк, Олександр Положинський, Олександр Божик, Леся Горова).

Вік учасників – від 7 до 50 років. Проект відкрив шлях на професійну сцену незрячим переможцям національних ТВ-шоу «Україна має талант!» Олені Ковтун, «Голос країни» Івану Ганзері та ін.

У складі концертної групи, яка завітає у Херсон – оркестр Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької – єдиний в Україні колектив, який співпрацює з незрячими виконавцями, зірки української естради, переможниця ТВ-шоу «Україна має талант!» Олена Ковтун та незрячі виконавці з різних міст.

Херсонська ОДА