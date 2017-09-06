На Херсонщине выйдет первая книга о Горностаевке

К Дню Горноставки, 22 сентября, увидит свет первая книга об этом населенном пункте. "Именно в этом году поселок Горностаевка и его жители будут отмечать юбилей – 230 лет со дня основания. Одним из главных событий является создание и печать первой книги о Горностаевке "А когда-то было …", материалы которой являются наработкой местного краеведа, руководительницы районного краеведческого музея Елены Ташкиновой", – рассказала главный специалист по информации Горностаевской РГА Ольга Гарафонова.

По ее словам, в книгу войдут исторические факты, фотоматериалы, воспоминания очевидцев об истории основания и жизни поселка, которые уже несколько десятилетий старательно записывались и хранились Еленой Ташкиновой.

Во время праздничных мероприятий также будет презентован новый исторический фотоальбом "Нам – 230".

По материалам: Буква