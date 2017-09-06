В Херсоне на этих выходных будут учить делать настоящий кофе

В Херсоне на этих выходных, 9 и 10 сентября, вТРЦ "FABRIKA" пройдет Городской фестиваль кофе. В рамках мероприятия состоится "Південний чемпіонат бариста". "Будет много интересностей и развлечений, а также яркая вечеринка!", – обещают организаторы.
В частности, гостей фестиваля ждет:
– лeктории о кофе и кофейной культуре,
– майстeр-классы,
– зона настольных интеллектуальных игр,
– трeнировачная станция для всех желающих научиться делать настоящий кофе,
– выступления херсонских музыкантов.
Участие во всех мероприятиях в рамках фестиваля бесплатно. Вход на мероприятие свободный.