В Херсоні триває набір на безкоштовні курси української мови

Ось уже п’ятий рік херсонці навчаються на безкоштовних курсах української мови в Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. Відвідувати курси можуть усі охочі, але від вас потрібно виконати дві умови: мати велике бажання розмовляти українською та бути читачем бібліотеки. Перше заняття відбудеться 30 вересня об 11:30 у відділі наукової інформації та бібліографії (ІІІ поверх). За детальною інформацією звертайтесь за телефонами: (099)31-58-133.