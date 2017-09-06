В Олешках прошел велопробег, посвященный Дню города

Вчера, 5 сентября, Олешках в рамках празднования 933-й годовщины со дня основания города прошел велопробег по историческим местам населенного пункта. Фотографиями в Facebook поделился городской голова Олешек Дмитрий Воронов. "Спасибо всем за участие в велопробеге к 933-летия основания города Олешки. Хорошо проехались по историческим местам, пообщались и провели время с пользой для здоровья. Ездить на велике – это круто!", – написал он в соцсети.

