Патрульні в Херсоні вкотре зупинили нетверезого водія

Інформацію про водія автомобіля Honda CR-V напідпитку отримали патрульні вчора близько 23-ї години. азначений транспортний засіб інспектори помітили на проспекті Ушакова. Той на очах у поліцейських пересік подвійну суцільну лінію. Порушника зупинили. Під час спілкування у водія патрульні дійсно помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він заперечував,що вживав спиртне, та погодився пройти огляд на місці за допомогою алкотесту «Драгер». Прилад показав 2,02 проміле. Це в 10 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка інспектори склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КупАП. Загалом минулої доби патрульні зафіксували 4 випадки керування напідпитку.

Патрульна поліція Херсона