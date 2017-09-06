В Херсоні патрульні за лічені хвилини затримали крадія

На вулиці Робітничій вчора близько опівдня до патрульних звернувся громадянин. Він повідомив, що декілька хвилин тому невідомий викрав із вікон його квартири протимоскітні сітки. Чоловік вискочив із будинку та побіг за крадієм. Той побачив переслідувача й покинув сітки, побігши у бік вулиці Олександрівської. Потерпілий детально описав втікача. Схожого за описом громадянина інспектори помітили за кілька хвилин на вулиці Нижній. Він побачив патрульний автомобіль та спробував заховатись у кущах. Інспектори затримали втікача. Власник сіток його упізнав. Патрульні встановили, що 41-річний херсонець вже мав проблеми із законом. На місце викликали слідчо-оперативну групу Корабельного відділення поліції.

Патрульна поліція Херсона