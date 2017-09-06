Працівники відділення поліції в порту “Херсон” виявили факт порушення правил рибальства

Вчора вночі працівники відділення поліції в порту «Херсон» відпрацьовували акваторію річки Дніпро з метою протидії незаконному вилову водних живих біоресурсів. Під час відпрацювання було виявлено факт порушення правил рибальства. Поліція встановила порушника природоохоронного законодавства. Ним виявився місцевий житель, у відношенні якого в цьому році уже відкрите кримінальне впровадження за ст.249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Поліцейські вилучили заборонені знаряддя лову – сітку месинову довжиною 188 метрів.

Відділ комунікації поліції Херсонської області