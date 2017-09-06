Херсонцев просят срочно сдать кровь для молодой женщины

Херсонский областной центр службы крови опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о срочной помощи. "Помогите донорской кровью молодой женщине -Сичкарь Марине Васильевне, 1975 г.р. Она борется с тяжелейшим онко заболеванием под названием "лимфогранулематоз". Сейчас находится в больнице им. А.и О. Тропиных во втором терапевтическом отделении", – говорится в сообщении. Если кто-то из горожан можем помочь и сдать кровь, то следует обращаться в Херсонский областной центр службы крови. Донорскую кровь надо сдавать адресно на имя Сичкарь Марины Васильевны.

Контактное лицо – мама Галина Казимировна, тел: (050)06-141-84.