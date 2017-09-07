В Херсоні відбудеться арт-фестиваль «Мистецтво разом»

Херсонська спілка майстрів народного мистецтва "Дніпровська палітра" презентує арт-фестиваль «Мистецтво разом».
На вас чекають:
– безкоштовні майстер-класи для дітей та дорослих, – реставрація козачества від Андрія Лопушинського (стрільба з гармати),
– випічка по старовинним рецептам від "Свято-Покровського чоловічого монастиря" (Музиківка) та "Храму Іоанна Кронштадтського" (Білозерка), – святковий концерт о 17:00.
Арт-фестиваль відбудеться 16 та 17 вересня на вул. Суворова (від просп. Ушакова до ТЦ «Суворовський»).
Початок о 10:00.