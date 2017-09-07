Аэропорт «Херсон» нуждается в значительных финансовых вливаниях, которые будут направлены на разработку проектов, реконструкцию взлётной полосы, строительство резервной скважины и т.д. Если же херсонские воздушные ворота не будут развиваться, стабильные позиции появятся у Николаева. Об этом в четверг, 31 августа, в ходе бюджетной комиссии Херсонского облсовета рассказал и.о. директора КП «Херсонский авиалинии» Виталий Кучерук. Цель его выступления – получить финансовую поддержку в определенных вопросах реконструкции воздушных ворот.

На сегодня руководство аэропорта просит средства на разработку «рабочих проектов», при чем половину необходимой суммы обязуется найти из собственных резервов.



Виталий Кучерук объясняет, что участие «областных денег» необходимо для доработки проекта корректировки светосигнального оборудования аэропорта в соответствии с требованиями международных организаций.



«…из-за малейший нестыковок аэропорт может не пройти сертификацию. В этом году из ДФРР должны были выделить 40 млн грн. Эти деньги были сняты в апреле на комиссии, поэтому в этом году мы их не освоили. Но в связи с тем, что проект корректировки был сделан в 2015 году, сегодня он требует дработки. На рабочий проект мы просим 700 тысяч у областной власти, а такую же суммы найдем у себя. Также будем просить ОГА дать гарантийное письмо, чтобы сделать заявку в ДФРР, где распределение средства идет на региональное строительство, и получить средства», – обратился Кучерук к депутатам.



Второй озвученный «денежный вопрос» – 1млн 400 тысяч грн на рабочий проект реконструкции полосы – это будет расширение и удлинение полосы, а также нанесение нового слоя поверхности.



«Насколько всем известно, рядом очень активно развивается николаевский аэропорт. Расстояние между нашими воздушными воротами и соседним городом – 60 км. Такое близкое расположение двух аэропорт – это серьезный прецедент не только в Украине, но и Европе. Мы можем потерять свои позиции. На сегодняшний день все, что зависит от нас, делаем – привлекаем новые рейсы, осуществляем не только чартерные и международные перевозки, но и тушим пожары, оказываем медицинскую помощь и т.д. На территории Херсонщины мы ведем серьезные работы. Повторюсь, 1 млн 400 грн мы просим у Вас, а 1 млн 400 мы найдем у себя» – подытожил Кучерук.



По словам директора «Херсонские авиалинии», при наличии рабочих проектов, структура может рассчитывать на два источника финансирования – это ДФРР на протяжении 5 лет и Программа развития авиации Украины, которая подписана Владимир Гройсманом в 2016 году.



«В этом документе прописана сумму для аэропорта «Херсон» в размере 1 млрд грн. Николаева в программе нет. Были проведены предварительные переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимир Омеляном и при условии, что будут рабочие проекты, аэропорт «Херсон» может указанные средства получить», – подытожил Кучерук.



Добавим, что если же все необходимые работы по реконструкции аэропорта «Херсон» будут проведены, то в перспективе город и область получат дополнительный источник финансирования.



Также и.о. директора херсонского аэропорта попросил более 2 млн грн на систему водоснабжения. «У нас работает одна скважина, чего недостаточно для аэропорта. Что же касается качества воды, то это показатель соответствуем нормам… Если же с нашей скважиной что-то случится, резервная должна быть обязательно. В этот вопрос мы также просим включиться».



Зашла речь и о переносе зала вылета на второй этаж, так как это зачастую бывает во многих аэропортах, Цель – разделить зону вылета и прилета, что позволит обеспечить комфортное пребывание пассажиров в помещении.



По итогу, депутаты – члены бюджетной комиссии – выступление Виталия Кучерука приняли во внимание и пообещали при наличии финансовой возможности просьбу удовлетворить. Обращение директора КП «Херсонские авиалинии» направили в профильных департамент ХОГА.

По материалам: Херсонские вести