Херсонські патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння у водія автобуса

Увагу інспекторів 5 серпня близько 21:00 на вулиці Урожайній у Чорнобаївці привернув автобус БАЗ-А079. Транспортний засіб стояв посеред дороги. Водій помітив патрульний автомобіль та рушив із місця. Потім знову зупинився. Така поведінка громадянина за кермом видалась поліцейським підозрілою. Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Він не міг пояснити куди їде, постійно плутався у своїх свідченнях. Пасажирів у салоні автобуса не було. У встановленому законом порядку водій відмовився від проходження огляду в медичному закладі. На 42-річного мешканця Чорнобаївки інспектори склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом минулої доби патрульні зафіксували 6 випадків керування в нетверезому стані.

Патрульна поліція Херсона