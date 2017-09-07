На Херсонщині поліція проводить відпрацювання “Зброя та вибухівка”

З 6 вересня по 6 жовтня в рамках Всеукраїнського відпрацювання поліція Херсонщини проводить профілактичні заходи «Зброя та вибухівка». Метою заходів є вилучення з незаконного обороту автоматичної та іншої нарізної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв, які можуть використовуватися під час вчинення злочинів, встановлення осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю. За перший день відпрацювання поліцейські вже виявили 6 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї та вибухівки. Із незаконного обігу вилучили 1 гранату, 1 гвинтівку, 2 обрізи мисливської рушниці, 180 патронів та 400 грам тротилу.

Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про факти незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, прохання повідомити до поліції за номером «102». Анонімність гарантується.

Відділ комунікації поліції Херсонської області