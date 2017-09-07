В КПВВ «Каланчак» прикордонники виявили 100 набоїв

Вчора вночі до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» на автомобілі «OPEL VIVARO» прибув 31-річний громадянин України, який направлявся з Миколаєва до анексованого Криму. Під час огляду транспортного засобу, під переднім пасажирським сидіння прикордонники спільно з представниками ДФС виявили 100 набоїв калібру 22 LR іноземного виробництва, які заборонені для переміщення через адмінмежу. Щоб приховати набої водій загорнув їх у шкарпетки. Знахідку прикордонники передали представникам Каланчацького відділення Національної поліції.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов