На Херсонщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинула 21-річна дівчина

Близько 22:00 до «call-центру 102» херсонської поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі Одеса-Мелітополь поблизу сел. Молодіжне сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції та працівники слідчого управління обласного главку поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 20-річний херсонець, керуючи легковим автомобілем «Сітроєн С4», не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та здійснив наїзд на дерево. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм на місці ДТП загинула 21-річна пасажир автомобіля.

Водій з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізований у реанімаційне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Призначене проведення необхідних експертиз для встановлення всіх обставин пригоди.

Відділ комунікації поліції Херсонської області