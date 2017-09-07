Патрульні вкотре повернули додому дітей в Херсоні

Вчора близько 16-ї години на пульт «102» звернувся мешканець міста. Він повідомив, що в одному з кафе на вулиці Дорофєєва знадяться троє дітей. Чоловік зазначив, що вони не пам’ятують свою адресу, але можуть показати дорогу додому. На місці інспектори побачили заявника та знайдених: брата й сестру – 12 та 6 років відповідно, та їх 5-річну подругу. Діти розповіли, що ходили купатись, а дорогою додому захотіли пити,тож зайшли до кафе попрохати води. Ні адресу, ні номер телефону батьків вони назвати не могли.

Поліцейські пригостили знайдених морозивом та відвезли на вулицю Чайковського. Як виявилось, знайдені живуть у сусідніх будинках. Батьки пояснили, що не знали про мандри своїх дітей. Зі слів матерів, вони грались неподалік разом і не казали про бажання йти купатись.

Патрульні наголосили, що батькам треба бути уважнішими та сумлінно ставитись до виконання своїх обов’язків.

Патрульна поліція Херсона