Посол Індії запрошує херсонських представників влади на навчання

7 вересня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Індія в Україні Й.В. Манодж Кумар Бхарті. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю в агропромисловій галузі, зокрема розвиток ринку бобових. Адже потреба бобових у Індії велика, потенціал імпорту становить 3 млн доларів. Приблизно 50% всього об’єму завозять з Канади. «В Україні клімат і с/г землі кращі, ніж у Канаді. Ваша країна знаходиться у два рази ближче до Індії. Ми хочемо, щоб Україна використовувала цю перевагу та не віддавала такий ринок Канаді», – наголосив на вигідності співпраці у цій галузі для обох країн посол.

Тому пан посол попросив очільника області посприяти ширшому інформуванню аграріїв Херсонщини щодо переваг вирощування бобових культур.

Також у ході зустрічі індійський гість висловив бажання дізнатися більше про проекти розвитку портів і можливе розміщення великого сонячного парку на Херсонщині.

«У нас є фірма в Каховці, яка має дуже великий об’єм землі під сонячні парки. Зараз ми готові до співпраці та розглядаємо усі можливості для інвестування», – розповів очільник оласті Андрій Гордєєв.

Пан Манодж Кумар Бхарті розповів про можливість навчання в Індії для херсонців і запросив представників влади приєднатися до цього: «Кожного року уряд Республіки Індії видає 25 стипендій професіоналам з України у рамках Індійської програми технічного та економічного співробітництва. Існує 65 різноманітних курсів, зокрема і вивчення англійської мови. Їхня тривалість коливається від 2 до 16 тижнів. Єдина вимога – людина має бути віком від 25 до 45 років та мати страж роботи не менше 5 років».

На останок голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв запросив іноземних гостей на Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські Горизонти», який пройде у місті Нова Каховка 29-30 вересня. У рамках такого заходу інвестори з Індії матимуть можливість презентувати свої проекти та всебічно проінформувати бізнесменів Херсонщини.

Херсонська ОДА