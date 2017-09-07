На Херсонщині поліцейські затримали працівника лісового господарства під час отримання неправомірної вигоди

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, працівники слідчого управління обласного главку поліції спільно з представниками Управління захисту економіки та обласної прокуратури задокументували протиправну діяльність працівника Голопристанського лісомисливського господарства. Як повідомив заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Володимир Шевців, поліцейським стало відомо, що 48-річний майстер ДП «Голопристанське ЛМГ» за безперешкодне надання можливості спилювати гілки лісу зажадав від 24-річного місцевого жителя грошову винагороду в сумі 8 тис. грн.

Сьогодні працівники поліції задокументували факт отримання працівником лісгоспу неправомірної винагороди. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Проводяться необхідні слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Херсонської області