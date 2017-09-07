Житель Дніпропетровської області у КП «Чонгар» запропонував прикордоннику хабар у 200 грн

За хабар громадянин України намагався домовитися з прикордонниками про пропуск до Криму своєї сестри по недійсному паспортному документу. Так, учора до контрольного пункту «Чонгар» прибув житель Дніпропетровської області із 46-річною сестрою. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що паспортний документ громадянки є недійсним, оскільки у ньому відсутнє третє вікове фото. З метою вирішення питання про безперешкодний пропуск сестри до анексованого півострову, українець запропонував прикордоннику хабар у розмірі 200 гривень, на що військовослужбовець відмовився.

На громадянку прикордонники склали адмінпротоколи за ст. 204-2 КУпАП, а про факт дачі хабаря посадовій особі встановленим порядком повідомили Національну поліцію.

Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби