В школе в Горностаевском районе установлен памятный знак Герою АТО (фото)

Сегодня, 7 сентября в селе Ольговка Горностаевского районабыл установлен памятный знак Герою АТО – Сергею Горо. Об этом в Facebook сообщил волонтер Фазел Манан. "Огромное спасибо волонтеру Баркаренко Олегу. Ученикам спасибо за патриотическую линейку. Героям Слава!", – добавил он. Сергей Горо погиб 10 июня 2017 года. Воина мобилизовали в июле 2015-го. С сентября 2015 года до октября 2016-го боец служил в 74-м разведбатальоне. Его отметили почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба ВСУ "За образцовость в военной службе" II степени.

Контракт с ВСУ Сергей заключил 4 июня 2017-го. Как младший сержант вернулся в свой 74-й, попал в разведроту на должность разведчика-пулеметчика.

Погиб Сергей Горо во время минометного обстрела под Павлополем (Донецкая область).

Сергею было 36 лет. У воина остались родители, жена и две маленькие дочки.

По материалам: Буква