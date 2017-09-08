Херсонские спортсмены завершили свои выступления на Кубке Украины по боксу среди элиты, который проходит с 4 по 9 сентября в городе Мариуполь. "Так сложилось, что сегодня все противники херсонских спортсменов – лидеры сборной Украины. Наши ребята стояли до последнего. Бои были очень напряженные. Невзирая на проигрыш, все они очень хорошо себя показали и составили достойную конкуренцию в ринге", – прокомментировал произошедшее старший тренер сборной Херсонской области по боксу среди элиты Колесников Виктор Николаевич.

Богдан Черный в весовой категории до 75 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Ивано-Франковской области Тарасом Гальчуком. Следующий бой наш спортсмен уступил местному боксеру Андрею Прихотько.

Жан Гаспарянц в весовой категории до 60 кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Киевской области Владимиром Голубинским. Следующий бой наш спортсмен уступил представителю Полтавской области Заровару Петросяну.

Тигран Гаспарянц в весовой категории до 60 кг в своем первом бою с разногласием судей одержал победу над представителем Донецкой области Закарием Джалиловым. Следующий бой наш спортсмен уступил представителю Ровно Юрию Шепелюку.

Дмитрий Щербина в весовой категории до 69 кг единогласным решением судей одержал победу над представителем Киевской области Артемом Волужиным. Следующий бой наш спортсмен уступил представителю Хмельницкой области Виктору Петрову.

Алексей Войчик в весовой категории +91 кг единогласным решением судей уступил представителю Хмельницкой области Вячеславу Гаврилюку.

В соревнованиях спортсмены участвовали под руководством вице-президента Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрия Буленкова, старшего тренера сборной Херсонской области среди элиты Виктора Колесникова и старшего тренера сборной Херсонской области до 22 лет Вадима Андриянова.

Также в проведении соревнований участвует два херсонских судьи Владимир Дзядевич и Эдуард Годэс, сообщает Херсонская областная федерация бокса.