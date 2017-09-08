У Херсоні збірають ліки для бійців в зону АТО

Центр допомоги учасникам АТО при ХОДА оголошує акцію «Допоможемо бійцям перезимувати здоровими!», повідомила у Facebook курівник Центру Наталія Возаловська. "Кожна людина, яка поважає наших захисників, може підключитися до акції по збору ліків для наших бійців. Можете з переліку ліків придбати хоч один препарат та передати для наших бійців до Центру допомоги учасникам АТО за адресою: Херсон, площа Свободи, 1, каб. 126. Не будьте байдужими!", – написала Наталія Возаловська.

Вона виклала список:

Ремантадин таб. гриппоцетрон,

тера флю,

колд флю,

мефиноминовая кислота таб.,

анальгін таб.,амп.,

спазмалгон таб.,

но шпа таб.

цитрамон таб.,

фаматидин таб.,

секрепат таб.,

каплі нозальні ,

левоміцетин,

дексаметазон ,

ледокаин 2%амп.,

цефтриаксон флакон,

офлоксацин табл.,

сиропи від кашлю,

цукерки від кашлю,

димедрол амп.,

эуфеллин амп.,

стрептоцид жидкий спрей,

сульфадиметоксин таб.,

перекись ,

хлор гексидин багато,

дексаметазон амп.,

ревмоксикам амп.,

кейвер амп.,

гель диклофенак,

свечи ректальні,

облепиха,

диклофенак, мазь чи гель

троксевазин,

мазі тринестин, преднизалоновая, левасин или левомеколь,

тринефрон таб.,

ценаризин таб.,

фаниган таб.,

долорен таб.,

аспирин шипучка,

хлоропирамин амп.,

панкреатин 8000 таб. багато,

омепразол таб.,

диклофенак таб.,

ибупрофен 600 мг порошок,

бетадин,

хлорка табл. чи в порошку

Джерело: Буква