На Херсонщині оперативники у підприємця вилучили автоматичну гвинтівку та патрони

В ході операції "Зброя та вибухівка" працівники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Херсонській області в рамках відкритого кримінального провадження провели санкціонований обшук в будинку 41-річного жителя Олешківського району. У вольєрі для собаки оперативники виявили та вилучили автоматичну гвинтівку АКСУ-74 і 30 патронів до неї. Встановлено, що підприємець не судимий, займається вирощуванням овочів. Вилучений автомат та набої передано на експертизу. Походження зброї встановлюється, проводяться слідчо-оперативні дії. Навіщо підприємцю знадобився автомат, з’ясує слідство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція просить громадян, які володіють інформацією про осіб, які можуть бути причетними до незаконного зберігання зброї, боєприпасів чи вибухівки, терміново повідомляти за номером "102".

Нагадуємо, що громадяни, які добровільно здають зброю, боєприпаси і вибухові матеріали, що зберігаються у них незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Херсонської області