В Херсонском облмуздрамтеатре прошел премьерный спектакль, который поставил румынский режиссер

6 и 7 сентября в Херсонском облмуздрамтеатре состоялась премьера спектакля "Граница" в постановке румынского режиссера Раду Гилаша. "Хочу поблагодарить Раду за спектакль, который очень хорошо воспринимается зрителем. Спектакль очень современный, он задает много вопросов зрителю. Я лично наблюдал, как реагируют люди и был поражен количеством неравнодушны… представление выполняет свою задачу – заставляет задуматься над своей жизнью", – написал в Facebook директор театра Александр Книга.

Он выразил надежду, что "спектакль будет ездить по многим фестивалях не только в Украине, но и за ее пределами".

Раду Гилас впервые поставил спектакль в Украине.

Спектакль ориентирован на молодого, современного зрителя. Актуальная тема, которая сейчас волнует каждого украинца – какие возможности открывает безвизовый режим.

В постановке задействованы заслуженные артисты Украины Ружена Рублева, Руслан Вишнивецкий, ведущие актеры Евгений Гамаюнов, Антон Лысенко, Валерий Гайфуллин и молодые актеры театра.

По материалам: Буква