В Херсоні поліція встановлює особу псевдомінера школи

Сьогодні приблизно о 13:25 у call-центр "102" херсонської поліції зателефонував директор однієї зі шкіл міста Херсона. Він розповів, що на міський номер школи зателефонував невідомий і сказав: "Зустрічайте посилку – школа замінована". На місці події працювала слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники усіх екстрених служб. Працівники поліції оточили територію навчального закладу, евакуювали 200 школярів та педагогічний колектив.

Публічний порядок забезпечували 30 працівників поліції.

Упродовж півтори години спеціалісти-вибухотехніки та кінологи ретельно обстежували будівлю школи та прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин чи підозрілих предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилася.

Поліцейські вживають заходи по встановленню особи псевдомінера.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» (карається позбавленням волі на строк від двох2 до 6 років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області