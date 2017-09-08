Районам Херсонщины передали 7 новых школьных автобусов

Сегодня в Херсоне состоялась передача школьных автобусов районам. Мероприятие прошло торжественно на пл. Свободы. Автобусы освятил священник. Уже в понедельник школьники Бериславского, Верхнерогачицкого, Великолепетихского, Каховского, Новотроицкого и Чаплынского районов будт добираться в учебные заведения на новеньких транспортных средствах. Напомним, первую партию новых школьных автобусов Херсон получил в марте. Вторую – в апреле (13 автобусов была закуплены на сумму 21,7 млн грн).

По материалам: Буква