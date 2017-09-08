В Чорнобаївці відбудуться змагання з силового екстриму за участі Василя Вірастюка

24 вересня в селі Чорнобаївка – Василь Вірастюк та фінал аматорської ліги стронгмену 2017 та Кубок Чорнобаївки серед профі!
Вправи:
✔ Arm Over Arm – 5000 kg\20 metres\60 seconds
✔ Tyre Flip – 350 kg\5 reps\60 seconds
✔ Log Lift – for MAX weight (start – 100 kg)
✔ Super Yoke – 300 kg\20 m\60 seconds
Головний приз за перше місце – 3 тис. грн.
Кубок Чорнобаївки серед профі
Вправи:
✔ Konan Circle – 300 kg for sectors
✔ Log Lift + Dumbell – 130 kg \ 85 kg \ 60 seconds
✔ Car Deadlift – 300 kg \ 60 seconds
✔ Atlas Stones – 135 kg \ 160 kg \ 180 kg \ 60 seconds
Головний приз за перше місце – 4 тис. грн
Реєстрація на змагання до 15 вересня.
Спортивні заходи відбудуться біля Будинку культури. Початок о 12:00.