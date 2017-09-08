На Херсонщині прикордонники попередили одразу чотири спроби браконьєрства

У рамках проведення спеціальних заходів по протидії незаконному вилову водних живих ресурсів, прикордонники разом із представниками Азовського рибоохороного патруля на Херсонщині виявили одразу чотирьох громадян, які займалися незаконним промислом на воді. Прикордонники помітили браконьєрів сьогодні на узбережжі о. Сиваш неподалік населеного пункту Чонгар. Загалом спільні патрулі виявляли правопорушників чотири рази. У чотирьох випадках порушників заставали на гарячому. Всього вони за допомогою заборонених знарядь лову (сіток ліскових) наловили близько 120 рибин кефалевих та піленгасу. Загальна сума збитку державі склала понад 66 тисяч гривень. Представники рибоохоронного патруля рибу та знаряддя лову вилучили.

А прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Прес–служба Бердянського прикордонного загон