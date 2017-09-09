У Херсоні відбудеться велопарад дівчат

Велопарад дівчат, це надзвичайно красивий захід, коли разом збираються велосипедистки в сукнях, на підборах та їдуть центральними вулицями міста, щоб продемонструвати всім — велосипед не тілйдется в повідомленні ОО "Велохерсон".

17 вересня всіх дівчат запрошують вдягнутити святкове вбрання та приєднатись до щорічного велопараду, який пройде під час святкування Дня міста Херсона.

План заходу:

14:30 — Початок збору в парку «Херсонська фортеця» поряд з фонтаном

15:00 — початок велопараду центральними вулицями

15:30 — фініш на набережній та продовження святкування на фестивалі Херсон: Громадський простір uCRAZYans

