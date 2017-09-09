В Херсоне на Бериславском шоссе – смертельное ДТП

В Херсоне на Бериславском шоссе при выезде из горожа произошло ДТП. Как сообщает полиция, ДТП произошло около 13 ч. Автомобиль "Лексус" врезался в дерево, погибло 3 человека. В салоне находились водитель, сотрудник одного из херсонских автосалонов и покупатель, который хотел приобрести этот автомобиль. Машина, совершая тест-драйв, ехала по дороге Херсон – Каховка – Геническ в направлении областного центра По неизвестным пока причинам авто выехало на обочину и врезалось в дерево.

В результате столкновения «Лексус» разорвало на несколько частей. После этого произошло возгорание сухой травы, которую тушили спасатели.

Водитель и покупатель погибли на месте. Сотрудник автосалона от полученных травм скончался по дороге в больницу, сообщает отел коммуникации полиции Херсонской области.