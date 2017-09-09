Поліція розшукує 17-річну неповнолітню

Корабельним відділенням поліції ГУНП в Херсонській області розшукується Бочарова Ангеліна Юріївна, 12.12.1999 р.н., мешкає в м. Херсоні. 8 вересня 2017 року дівчина близько 16:00 пішла з місця свого проживання та по теперішній час не повернулась.

Прикмети: на вигляд близько 18 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русе.

Якщо ви володієте будь-якою інформації стосовно місцезнаходження неповнолітньої повідомляйте в Корабельне відділення поліції за номерами телефонів: (0552) 22-35-67, 22-98-87, 22-38-21, 22-43-38 або «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області