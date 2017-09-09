Херсонщина заняла предпоследнее место по Украине в рейтинге легкости ведения бизнеса

7 сентября в Киеве Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз украинских предпринимателей представили «Regional Doing Business». Он оценивает легкость ведения бизнеса в регионах Украины. По результатам рейтинга Сумщина показала лучший среди всех областных центров уровень делового климата. Об этом говорится в статье на Экономической правде. Сумщина набрала 107 баллов из 171 возможных.

Аутсайдеры рейтинга:

Черниговская область – 81,

Херсонская – 79,

Луганская – 75 баллов.

Рейтинг Херсонщины намного ниже, чем Донецкой области (89 баллов), в которой проводится АТО.

По материалам: Гривна. Новый формат