Каховські рятувальники відкривали двері квартири, де знаходилися діти

8 вересня до служби порятунку по охороні Каховського району надійшло повідомлення від схвильованої Каховчанки з проханням допомогти відчинити вхідні двері власної оселі однієї з багатоповерхівок міста Каховка. Склалась така ситуація, що у квартирі на третьому поверсі випадково залишились зачинені самі без дорослих двоє зовсім маленьких діток 1 рік та 3 роки. Хлопці за допомогою спеціального обладнання надали необхідну допомогу та відчинили двері. Хоч матір і діти були дуже налякані, але нащастя з дітками виявилось все гаразд.

ГУ ДСНС України у Херсонській області